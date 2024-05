Dschungelkönig kritisiert St.-Pauli-Chefetage: "So einen Spieler muss man festhalten!"

Hamburg - Dschungelkönig Filip Pavlovic (29) liebt Fußball . Als gebürtiger Hamburger hat er sich allerdings nicht für den HSV , sondern den FC St. Pauli entschieden. Wie er die erfolgreiche Saison des Kiezclubs verfolgt hat und was er als großer Fan trotzdem am Verein kritisiert, hat er im Gespräch mit TAG24 verraten.

Dschungelkönig Filip Pavlovic (29) ist großer St.-Pauli-Fan und freut sich auf die kommende Saison in der Bundesliga. © Alice Nägle/TAG24

"Es war sehr emotional! Gerade am Schluss haben wir es doch noch mal spannend gemacht", gab der Reality-TV-Darsteller seine Nervosität während der vergangenen Spieltage gegenüber unserer Reporterin zu.

Jeder Tropfen Schweiß war es allerdings wert, denn schließlich hat sein Herzensverein es nicht nur geschafft, nach 13 Jahren zurück in die Bundesliga aufzusteigen, sondern auch die Meisterschale in die Hansestadt zu holen. Für den 29-Jährigen ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, vor allem, weil Stadtrivale HSV es erneut verspielt hat und noch ein Jahr länger in Liga zwei kicken muss.

"Wir spielen nächstes Jahr gegen Bayern München und der HSV gegen Preußen Münster", grinste Pavlovic ein wenig gehässig. "Die [HSV-Fans, Anm. d. Red.] kommentieren ja auch immer meine Kommentare, da muss ich jetzt auch einfach mal zurückschießen", witzelte er, um im Anschluss deutlich zu machen: "Trotzdem hätte ich auch gewollt, dass der HSV aufsteigt, so ein Derby in der Stadt wird eigentlich schon gebraucht."

Hoffnung für eine starke Saison gebe ihm vor allem Cheftrainer Fabian Hürzeler (31). "Ich denke wir werden so ein Heidenheim-Ding sein und zwischen dem 8. und 14. Platz landen", so seine Prognose. Die Message an die Boys in Brown ist klar: "Die Aufgabe ist, erstklassig zu bleiben, macht ja keinen Sinn, aufzusteigen und dann wieder um den Abstieg zu spielen!"

In seinen Augen sei die Hürzeler-Elf darauf aber gut vorbereitet, auch wenn Top-Scorer und Freund Marcel Hartel (28) nächste Saison nicht mehr an Bord sein wird.