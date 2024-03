Dua Lipa: In dieser deutschen Stadt wird sie bald auf der Bühne stehen

Berlin - Mit ihrem neuen Album wird Popstar Dua Lipa (28) in diesem Sommer auf Tour gehen. Fans können sich auch auf ein Konzert in einer deutschen Stadt freuen.

Mit ihrem neuen Album "Radical Optimism" geht Sängerin Dua Lipa (28) auf Tour und wird dabei auch in Berlin zu sehen sein. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Am 3. Mai veröffentlicht die britisch-albanische Sängerin ihr neues Album "Radical Optimism".

Neben den bereits bekannten Songs wie "Houdini" und "Training Season" werden elf weitere Lieder auf der Platte erscheinen.

Mit ihrem dritten Album wird sie dann im Sommer auf Tournee gehen, bei welcher sie in Kroatien und Frankreich, aber auch in Berlin auf der Bühne stehen wird.

Wie die 28-jährige Sängerin am Montagmittag in einem Instagram-Post mitteilte, wird sie am 5. Juni in der Berliner Waldbühne zu sehen sein.

Weitere Konzerte folgen dann in Pula, Kroatien und im französischen Nimes.