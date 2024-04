Influencerin Tami: So bekam sie von einem kleinen Jungen eine Lektion erteilt

Frankfurt am Main - Das große Thema von Influencerin Tami Tilgner ist Fitness. Doch die 26-Jährige ist auch Mutter eines kleinen Sohns, weshalb sie auf Instagram regelmäßig auch über ihr "Mom Life" berichtet - und in dieser Hinsicht bekam sie kürzlich von einem kleinen Kind eine Lektion erteilt, welche die Meinung der Frankfurterin grundlegend veränderte.

Dazu stellte Tami einen längeren Text ein, in dem sie von einem Bewusstseinswandel im Hinblick auf ihre Rolle als Mutter berichtete.

Die zweite Story zeigte den Jungen mit verpixeltem Gesicht, wie er gerade in einem Kleidungsgeschäft einen bunt gemusterten, gestrickten Hut aufprobierte.

Aus mehreren der Storys war zu entnehmen, dass sie auf Shopping-Tour in Frankfurt gewesen war. Begleitet wurde die junge Mutter dabei von ihrem im Dezember 2020 geborenen Sohn.

Tami meldete sich am gestrigen Samstag mit mehreren Instagram-Storys bei ihren rund 303.000 Followern auf der Foto-Plattform.

In einer Instagram-Story berichtete die 26-Jährige davon, wie ein Kindergarten-Freund ihres Sohnes bei ihr einen Bewusstseinswandel auslöste. © Screenshot/Instagram/tamitilgner

Sie sei mit dem Jungen extra in das "Main-Taunus-Zentrum" in Sulzbach bei Frankfurt gefahren, um in der dortigen H&M-Filiale eine Mütze zu kaufen, welche die Anime-Figur "Pikachu" nachahmt. Doch die Filiale sei überraschend geschlossen gewesen, heißt es im ersten Textblock.

Im zweiten Textblock erklärt die 26-Jährige den Hintergrund: Demnach hat ihr Sohn die "Pikachu"-Mütze bei einem vorangegangenen Besuch der H&M-Filiale "so toll" gefunden, doch Tami habe die Mütze damals nicht gekauft, weil ihr diese nicht gefallen habe.

"Jetzt hat sie aber sein Kindergarten-Freund aus Zufall auch", ist in dem Text weiter zu lesen.

Als Tami Tilgner das gesehen habe, habe der Anblick ihr das Herz gebrochen: Sie habe bei der Verweigerung der "Pikachu"-Mütze nur nach ihrem Geschmack entschieden, aber nicht den Geschmack ihres Sohns berücksichtigt, bekennt die junge Mutter. Ihr Sohn liebe "halt einfach alles, was gelb ist 💛🐥🌼".

Die bunte Strick-Mütze war vermutlich als Ersatz für die "Pikachu"-Mütze gedacht, doch damit kam die Frankfurterin bei ihrem Kind nicht durch: "Der Hut hier ist es dann aber auch nicht geworden 😂💗☀️", ist im letzten Textblock der Story zu lesen.