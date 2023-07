Dunja Hayali entzückt Fans mit neuen Aufnahmen ihrer Hündin

Dunja Hayali (49) geht mit ihrer Wilma auch gern mal im Park spazieren. © Screenshot/instagram/dunjahayali (Bildmontage)

Was wackelt denn da durch den Park? Wilmi mit ihrer berühmten Hundemama Dunja!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 49-Jährige am Donnerstag, wie die hübsche Vierbeinerin mit einem grünen Ball in der Schnauze auf einer Wiese voranschritt.

Von der Rasenfläche marschierte die Fellnase bei den sommerlichen Temperaturen geradewegs auf einem schattigen Weg, der an den Seiten mit Bäumen gesäumt war.

Das stolze Frauchen filmte dabei die eleganten Bewegungen des Golden Retrievers und hob eine Sache in dem kurzen Clip speziell hervor: den "Wackelarsch" ihrer geliebten Wilma.

Darunter setzte die 49-Jährige die Hashtags #wilmi und #wackelarsch.

Die Fellnase begleitet die erfolgreiche Fernsehmoderatorin nicht nur privat, sondern auch auf der Arbeit regelmäßig zu Veranstaltungen und anderen Orten Deutschlands.