Suff-Halbstarke bepöbelt ZDF-Moderatorin Dunja Hayali in der U-Bahn

Ein Mädchen drückte Dunja Hayali (49) einen rassistischen Spruch. © Britta Pedersen/dpa

Auf ihrem Instagram-Profil berichtete die Nachrichtensprecherin von dem schlimmen Vorfall.

"Ich bin am Freitag mit einer Freundin in Dortmund mit der U-Bahn gefahren", schrieb die 49-Jährige, und ergänzte: "Wir hatten Gepäck dabei, waren müde von Weiberfastnacht, aber auch beseelt, gerade noch ein paar Stunden mit der Familie verbracht zu haben und freuten uns auf Sofa, Serie, Füße hoch."

Doch noch vor dem ersehnten Ziel kam es plötzlich ganz anders. Während der Fahrt seien vier Mädchen und ein Junge zugestiegen, die geschätzt 17 bis 18 Jahre alt gewesen seien.

"Schnapsflaschen in der Hand. Breites Grinsen im Gesicht. Und während ich fast wieder in meinen Gedanken versunken war, rief die eine in meine Richtung diesen Spruch: 'Deutschland den Deutschen, Ausländer raus'", erinnerte sich die gebürtige Nordrhein-Westfälin und Tochter irakischer Christen aus dem Irak

Als die Moderatorin diese Parole hörte, stellten sich ihr unzählige Fragen: "Sage ich was? Was sage ich? Lege ich mit ihr an? Wie lege ich mit ihr an? Muss ich das filmen? Bringe ich meine Begleitung in Gefahr? Was mache ich mit dem Gepäck? Ist es Provokation oder Position? Ist es das wert, sich jetzt mit besoffenen Idioten auseinanderzusetzen?"