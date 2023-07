Dunja Hayali erhält ekelhaftes Schmutz-Schreiben und reagiert souverän

Seit Februar 2023 gehört Dunja Hayalis (49) zum festen Moderations-Team des "heute journal". © Hannes P. Albert/dpa

Diesen veröffentlichte die frühere Moderatorin beim "Aktuellen Sportstudio" am Samstag auf Instagram. In dem Schreiben feindete sie ein Mann aufs Übelste an und beleidigte sie obendrein rassistisch.

Aus Persönlichkeitsgründen schwärzte die 49-Jährige seinen Namen. Was weiterhin zu erkennen ist: Er heißt laut Adresszeile Florian und kommt offenbar aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt.

Der Absender spricht sie als Hunde-Hayali an und verweist damit dem Anschein nach auf ihre Golden-Retriever-Dame mit dem Namen Wilma. Regelmäßig zeigt die gebürtige Nordrhein-Westfälin ihren rund 233.00 Follower auf Instagram Fotos der sanftmütigen Fellnase.

Schon allein der erste Absatz des Schreibens macht fassungs- und sprachlos in seiner Widerwärtigkeit.

"Es kann doch gar nicht anders sein, in den Parteien und auch beim ZDF stellt man nur noch Ausländer ein. Als Beispiel allen wohl bekannt, Frau Dunja Hayali, aus irgendeinen unbekannten Schweineland", pestete der Absender. "Früher in Ihrer Heimat, dass solltet ihr wissen, hat die Familie im Sommer um ihre Hütte geschissen. Im Winter, wie schon oft genannt, wurde zum Heizen die eigene Scheiße verbrannt." (Rechtschreibung vom Original übernommen)

Hayali reagierte auf den Brief souverän und kommentierte ihn mit den Worten: "Florian, Hut ab, reimen können Sie. Vieles andere nicht". Ihr Posting unterzeichnete die "heute journal"-Moderatorin mit den Initialen W&H, die für Wilma und Hayali stehen. "Ihnen allen ein schönes WW!", schloss die Absolventin der Deutschen Sporthochschule Köln ihr Posting.