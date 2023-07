Dunja Hayali: "Magisch. Verstörend. Faszinierend."

Berlin/ Essen - Die Berliner Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali (49) besuchte am 10. Juli die Performance der weltberühmten Künstlerin Marina Abramović (76) in Essen. Auf Instagram bedankt sie sich für diesen Trip.

Hayali (49) schreibt dazu in ihrem Post: "Wenn 'inneres' nach 'außen' gekehrt wird … Respekt an alle Künstler*innen für diese Nacktheit. Es war sicher ein 'Studium' der besonderen Art."

"Magisch. Verstörend. Faszinierend", so beschreibt die 49-Jährige ihre Eindrücke, die sie beim Event in der Folkwang Universität in der nordrhein-westfälischen Stadt Essen gewinnen konnte.

Der Moderatoren war bereits bewusst, dass die Performances der Serbin nicht einfach sind. Doch das sei für die 49-Jährige auch gut so.

2010 erlangte Abramović mit ihrer Dauer-Performance The Artist is Present im Museum of Modern Art weltweite Bekanntheit. Hierbei saß die Künstlerin drei Monate auf einem Stuhl und blickte mehr als 1500 Personen in die Augen.

Die Gäste bekamen also eine Darbietung zu sehen, die sie so schnell nicht vergessen und über die sie noch lange nachdenken werden.