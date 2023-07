Vor Gericht gewonnen: Dunja Hayali wehrt sich gegen Hasskommentar!

Dunja Hayali (49) hat gute Anwälte an ihrer Seite. Sie weiß mit Hatern umzugehen. © Screenshot/instagram/dunjahayali

Es habe zwar eine Weile gedauert, doch am Ende konnte sie den Pöbler ausfindig machen. Ein Erfolg für die Journalistin und andere Betroffene, denn es zeigt wieder einmal, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und Hater in der scheinbaren Anonymität von Social Media nicht so unsichtbar sind, wie sie denken mögen.

Was genau der 50-Jährige schrieb, möchte Dunja Hayali nicht öffentlich machen. Sicher ist nur, dass das Amtsgericht Germersheim ihn zu einer Geldstrafe verurteilte. 900 Euro muss der Mann aus Zeiskam für seinen Hasskommentar zahlen - aber nicht an die Moderatorin selbst.



"Dem Angeklagten wird zur Auflage gemacht, 900 Euro Geldauflage zu zahlen an: Opferperspektive e. V." ist dem Beschluss des Amtsgerichtes zu entnehmen. Für den Schuldigen ist die Summe, wie Hayali auf Instagram schreibt, viel Geld.

Die 49-Jährige teilt außerdem mit: "Ich habe eine Schmerzgrenze und einen guten Anwalt."