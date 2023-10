Dunja Hayali berührt mit Rede zum Nahostkonflikt: "Machen Sie einen Unterschied"

Dunja Hayali erhielt beim Medienpreis "Blauer Panther" in München den Ehrenpreis. © Felix Hörhager/dpa

Minutenlanger Applaus, Standing Ovations und eine sichtlich bewegte Preisträgerin: Als ihr Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, 56) am Mittwochabend den Ehrenpreis für besondere Leistungen im Bereich TV und Streaming überreichte, musste Dunja Hayali erst einmal tief durchatmen.

Mit ihrer emotionalen Dankesrede zeigte die Journalistin im Anschluss, dass ihr dieser Preis nicht ohne Grund verliehen wurde. Hayali nutzte den Moment, um an die schwierige Situation im Nahen Osten zu erinnern.

"Wir haben so viele Kriege, so viele Krisen und so viele Katastrophen - und jetzt kommt noch der Krieg in Israel hinzu", sagte die 49-Jährige. Dieser erzeuge so viel Leid und das "mittlerweile auf beiden Seiten".

"Mit 'beide Seiten' meine ich die Israelis, aber auch die Palästinenser. Und ich kann an dieser Stelle nur an sie appellieren: Machen Sie einen Unterschied. Muslime und Palästinenser sind nicht gleichzusetzen mit der Terrororganisation Hamas", betonte Hayali.

"Aber jeder der Anstand und nur einen Funken Verstand hat, verurteilt das, was am 7. Oktober passiert ist, ohne Wenn und Aber", stellte die Moderatorin zugleich mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel klar.