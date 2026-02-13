Ehe-Aus bei Jochen Schropp: Beziehung ist endgültig vorbei!

Berlin - Jochen Schropp (47) und sein Partner Norman kündigten vor einigen Monate eine Ehepause an, dann legte er den Ehering ab. Nun ist die Beziehung offenbar endgültig beendet.

Für eine neue Liebe sei Jochen Schropp (47) dennoch offen. © Gerald Matzka/dpa

"Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so", gab er gegenüber BUNTE bekannt.

Hintergrund der Trennung: Im stressigen Alltag blieb kaum noch Raum für gemeinsame Momente. Auch nach mehreren Monaten Pause sieht es aktuell nicht nach einem Liebes-Comeback aus.

"Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so einen Mann wie Norman finden werden", macht der 47-Jährige klar. Das Thema gehe ihm immer noch sehr unter die Haut.

Für eine neue Liebe sei er dennoch offen. "Ich hoffe einfach, dass ich jemanden begegnen kann (...), die auf Augenhöhe sind und wo man auch das erfährt, was man wiedergibt", so der Moderator.

Dabei erzählt er auch von seiner Kapstadt-Auszeit, wo er ins neue Jahr gestartet ist. Er habe dort sein Single-Leben genossen – bis ein Mann auftauchte, zu dem er eine emotionale Verbindung aufbaute.