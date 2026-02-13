Lucas Gregorowicz über Anna Maria Mühe: "Sie sagt, wo es langgeht"
Berlin - Im August 2025 gaben sich Lucas Gregorowicz (49) und Anna Maria Mühe (40) das Jawort. Heute betont er, wie sehr ihre Ehe sie einander noch nähergebracht hat.
Ihren ersten Pärchenauftritt absolvierten sie am Donnerstag auf dem roten Teppich der Berlinale-Eröffnung.
Dass die beiden heute so glücklich vor der Presse posieren, ist das nächste Kapitel einer Liebesgeschichte, die Ende 2023 begann.
"Es fühlt sich fantastisch an. Ich bin Annas Wingman. Sie sagt, wo es langgeht", erklärt Gregorowicz gegenüber GALA.
Für das Ehepaar sei die Hochzeit ein sehr intensives Erlebnis gewesen. "Ein bisschen so, als wäre man gemeinsam auf dem Mond gewesen", witzelt der 49-Jährige.
Beide hätten einen sehr gut funktionieren Alltag. "Wir wissen auch, dadurch, dass wir den Beruf kennen, wann der andere etwas mehr braucht und man für ihn da ist", so der Schauspieler.
Wenn Anna etwa für ein Drama vor der Kamera steht, gibt er ihr bewusst Raum und Zeit für sich. Bei privaten Terminen habe Anna das Zepter in der Hand. So auch am Valentinstag.
Doch statt den Tag der Liebenden zu zelebrieren, sei es besser, "wenn man diese Aufmerksamkeit jeden Tag erlebt", betont er.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa; instagram: lucasgregorowicz