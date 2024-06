Ehrliches Feedback! Nicole Kidman vertraut auf die Meinung ihrer Töchter

Auf den Rat ihrer Töchter vertraut Nicole Kidman. © Evan Agostini/AP/dpa

Im Interview mit dem People Magazine verrät die Schauspielerin, dass ihre Töchter Sunday Rose (15) und Faith Margaret (13) sie sehr unterstützen.

"Aber sie sagen auch: Okay, beruhige dich (...) Ich denke, es ist wichtig, keine Schleimer [um sich] zu haben (...) Und es geht nicht darum, wirklich schreckliche Kritik zu suchen (...) Wir sind alle noch in der Entwicklung, wie man so schön sagt", so die 57-Jährige.

Erst vor wenigen Tagen strahlte die Blondine bei der Verleihung des American Film Institute Life Achievement Award in Los Angeles mit ihren Töchtern um die Wette.