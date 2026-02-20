Channing Tatum setzt auf die Stärke seiner Tochter: "Legt euch nicht mit ihr an!"

Berlin - US-Schauspieler Channing Tatum (45) will seine 12-jährige Tochter darin bestärken, für sich selbst einzustehen - bei einem Angriff notfalls auch körperlich.

Channing Tatums (45) Tochter Everly habe jemandem in einem Streit zu Boden geworfen. © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Bei der Berlinale teilte der 45-Jährige eine persönliche Anekdote dazu.

Er erinnere sich, wie er einmal zur Schule gerufen worden sei. Seine Tochter Everly habe jemandem in einem Streit beistehen wollen und einen Jungen, der übergriffig gewesen sein soll, auf den Boden geworfen und ins Ohr gebissen. Er habe dann in der Schule gesessen und gedacht: "Fuck, yeah".

Danach habe er seine Tochter direkt mit zum Eisessen genommen und mit ihr eine ähnliche Unterhaltung geführt wie in seinem neuen Film "Josephine", erzählte Tatum.

"Wenn dir jemand etwas tut, von dem du ihm sagst, dass du das nicht willst, und er nicht auf dich hört, hast du das volle Recht, dich zu wehren, und ich werde immer hinter dir stehen". Er fügte hinzu: "Legt euch nicht mit meiner Tochter an".