Ekaterina Leonova kommt im Urlaub ins Grübeln: "Denkt ihr, mein Leben ist immer wolkenlos?"

Am Strand kam Ekat wohl ins Grübeln und schickte ihren Fans im Anschluss tiefgründige Urlaubsgrüße. © Instagram/ekatleonova

Vor wenigen Tagen war die "Let's Dance"-Profi-Tänzerin gemeinsam mit zwei Begleiterinnen zu einem Mädelsurlaub aufgebrochen, wie "Ekat" ihren rund 294.000 Instagram-Fans zuletzt in ihrer Story verraten hatte.

So hatte es die drei Frauen in ein Ferienhaus in einem idyllischen Badeort an der italienischen Adria-Küste verschlagen.

Obwohl das Wetter dem Trio gleich am ersten Urlaubstag einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, ließ sich Ekat davon offensichtlich nicht die Laune verderben!

Am Dienstag meldete sie sich nämlich mit zwei neuen Schnappschüssen bei ihren Fans, die offensichtlich (wenn auch ohne Sonnenschein) am Strand entstanden waren.

Im Hintergrund war der stark bewölkte Himmel zu erkennen - und passend dazu sendete die Profi-Tänzerin ihren Anhängern tiefgründige Urlaubsgrüße.