Frisch verliebt im Disneyland Paris: Ekaterina Leonova zeigt neuen Mann erstmals live

Köln - Ekaterina Leonova (38) ist nicht nur extrem erfolgreich, sondern vor allem auch schwer verliebt. Ausgerechnet in Paris gab es jetzt die Live-Premiere mit ihrem neuen Partner.

Alles in Kürze

Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) ist aktuell schwer verliebt. Ihr neuer Partner Ilya Viarmenich ist ebenfalls in der Szene aktiv. © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

Die Gerüchteküche rund um das Privatleben der begnadeten "Let's Dance"-Tänzerin steht eigentlich niemals still. Im Dezember verdichteten sich jedoch die Anzeichen, dass die 38-Jährige wieder in festen Händen sein könnte. Am Valentinstag 2025 gab's die Bestätigung.

Auf dem Weg zu ihrem vierten Sieg bei der RTL-Show blieb zuletzt nur wenig Zeit für gemeinsame Momente abseits des Tanzparketts. Es besteht also Nachholbedarf. Und wo lässt es sich nach Meinung von Ekat am besten turteln? Genau, im Disneyland!

"Zum ersten Mal 'Guten Morgen' zu zweit. Und für drei Stunden Schlaf sehen wir gar nicht so schlecht aus", erklärt die gebürtige Russin in ihrer Instagram-Story, während sie im Badezimmer ihres Hotelzimmers steht. Das Besondere: Auch ihr Freund Ilya ist zu sehen.

Bisher hatte sie den Tänzer nur auf Fotos gezeigt. Einen Bewegtbild-Auftritt auf Ekats Profil gab es bis dato noch nie. Allerdings scheint sich der Mann vor der Kamera auch nicht wirklich wohl zu fühlen. Er schweigt lieber und würde sich offenbar am liebsten verstecken.