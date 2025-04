Elena Miras spricht Klartext: Ist zwischen ihr und Leandro Teixeira alles aus?

Elena Miras (32) hat sich erstmals zu ihrer Trennung von ihrem Freund geäußert. © Bildmontage: Instagram/elena_miras (Screenshots)

"Ich habe mich bisher bewusst zurückgehalten, weil ich einfach noch nicht bereit war, das öffentlich zu teilen", erklärt die 32-Jährige ihren mehr als 830.000 Anhängern in einer Instagram-Story.

Die Frage nach einem möglichen Beziehungs-Aus mit Leandro Teixeira habe sie in den vergangenen Monaten immer wieder verfolgt und es habe viele Gerüchte, Spekulationen und Meinungen gegeben.

"In den letzten Monaten gab es viele turbulente Phasen in meinem Leben - und wie ihr wisst, läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht", führt Elena weiter aus.

Dennoch habe sie versucht, stark zu sein und Entscheidungen zu treffen, die nicht immer leicht gewesen seien, aber notwendig. "Für mich mein Leben und vor allem für mein Kind", erklärt die "Promi Big Brother"-Kandidatin.

"Ja, es stimmt: Ich bin getrennt. Es war kein leichter Schritt, und er kam nicht plötzlich", spricht sie Klartext.