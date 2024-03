Wie bitte?! Dieses Model wird heute 60 Jahre alt!

Australien - Ja, Ihr habt richtig gelesen! Elle MacPherson feiert am 29. März ihren 60. Geburtstag und sieht immer noch verdammt gut aus.

Warum MacPherson ausgerechnet dieses Event für ihren großen Auftritt auswählte, erklärte sie so: "Ich habe eine Passion dafür, australische Mode und junge Designer zu unterstützen, und ich liebe Melbourne."

Neben Modelkolleginnen Naomi Campbell (53), Claudia Schiffer (53) oder Christie Turlington (55) eroberte Elle MacPherson, die noch heute ihren Spitznamen "The Body" trägt, die Laufstege und Titelseiten der Modemagazine der 80er und 90er.

Gegen Falten hat auch MacPherson keine Macht, weshalb sie hin und wieder zu Botox greift. © Felix Hörhager/dpa

Doch was ist das Geheimnis ihrer zeitlosen Schönheit? Anlässlich ihres Geburtstages hat sie in einem Podcast aus dem Nähkästchen geplaudert. Demnach trinkt das Supermodel, welches kurzzeitig in der Serie "Friends" mitgespielt hat, seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr.

Statt Kaffee zum Morgen nimmt sie ein Getränk aus Zitrone und Ingwer zu sich. Zudem steht viel Bewegung an der frischen Luft auf dem Plan.

Die Macht gegen Falten hat aber auch MacPherson nicht, weshalb sie hin und wieder mit Botox und Laserbehandlungen nachhilft. "Mir wurde klar, dass ich mich nicht nur auf die Genetik verlassen konnte."

Jung hält sich die blonde Schönheit auch mit neuen Herausforderungen. So verkündete sie in ihrem aktuellen Clip auf Instagram, dass ihr erstes eigenes Buch mit dem Titel "Elle" noch dieses Jahr erscheinen wird. "Träume werden wahr", freut sich die frisch gebackene Autorin.