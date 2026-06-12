Erster Billionär der Welt! So hat es Elon Musk geschafft

USA - Der US-Unternehmer Elon Musk (54) ist erster Billionär der Welt!

Er ist der reichste Mensch der Welt - und nun auch Billionär: Elon Musk (54). © Johannes Neudecker/dpa

Das Vermögen des 54-Jährigen stieg am Freitag durch den Börsengang seines Raumfahrtkonzerns SpaceX über die Marke von 1.000.000.000.000 Dollar, wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg, die New York Times und andere US-Medien berichteten.

Der Aktienkurs von SpaceX hatte kurz nach Handelsbeginn in New York um mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen.

Musk wird damit durch seine Beteiligungen an SpaceX und dem Elektroautobauer Tesla zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen - zumindest auf dem Papier. Die Bewertung von SpaceX erreichte mit dem ersten Kurs knapp zwei Billionen Dollar.

Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nahm damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein.