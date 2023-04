Elton John auf Abschiedstour: "Ich werde Euch vermissen"

Elton John (76) verabschiedete sich mit einem fulminanten Konzert aus München. © Sven Hoppe/dpa

Am Donnerstagabend kam er auf der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour in die Münchner Olympiahalle.

Mit seinen größten Hits - vom "Rocket Man" über "Sorry Seems To Be The Hardest Word" bis zum "Crocodile Rock" – und bester Laune bot der 76-Jährige seinem Publikum eine grandiose Show. Die Huldigungen der Fans ließ der Brite gerne über sich ergehen.

Vorsichtigen Schrittes geht Elton John über die Bühne. Er hat eine Hüft-OP hinter sich. Am Mikrofon und am Piano haben seine Power und Dynamik jedoch nicht nachgelassen. Der Mann hat's noch immer drauf! In silberglitzerndem Sakko und mit blauer Brille legt er los.

Auf der Videowand im Hintergrund zieht die raketenartige Karriere des Musikers auf Fotos und Filmsequenzen vorbei. Sie zeigen die Anfänge dieses musikalischen Ausnahmetalents und pure Lebensfreude, verpackt in die berühmt gewordenen, extravaganten Bühnenoutfits.

Während einer kurzen Pause wechselt der 76-Jährige seinen Anzug und trägt zudem jetzt eine rosafarbene Brille mit Glitzersteinchen. Es folgen unter anderem "Sorry Seems To Be The Hardest Word", "Don't Let The Sun Go Down On Me", "The Bitch Is Back" und "I'm Still Standing".