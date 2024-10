Herzprobleme! "Baywatch"-Star mit nur 68 Jahren gestorben

Gemeinsam mit David Hasselhoff (l.) stand Michael Newman (†68, r.) regelmäßig vor der Kamera. © Bildmontage: Baywatch (2)

Dies berichtete ein enger Freund des an Parkinson erkrankten Schauspielers gegenüber dem Promi-Portal People. Demnach sei Newman bereits am Sonntag "im Beisein seiner Freunde und Familie" nach "Komplikationen am Herzen" entschlafen, so Regisseur Matt Felker.

"Ich habe Mike gesehen, als er das letzte Mal bei Bewusstsein war, und er hat mich angesehen und ganz in Mike-Manier gesagt: 'Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen'", erinnert sich Felker mit einem lachenden und einem weinenden Auge an einen letzten Moment mit seinem Kumpel.

Die Diagnose für seine schwere Erkrankung hatte Newman bereits im Jahr 2006 erhalten.

Vieles habe sich seitdem verändert, erzählte er gegenüber People noch im August dieses Jahres, als er Werbung für die Baywatch-Dokumentation machte. "Mein Körper hat sich so langsam verändert, dass ich es kaum bemerkt habe, aber ich werde ständig daran erinnert, dass Parkinson jetzt zum Mittelpunkt meines Lebens geworden ist."

Dennoch versuchte er noch immer jeden Moment zu genießen, den ihm das Leben schenkte.