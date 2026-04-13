Mehr Flexibilität: Elyas M'Barek und Ehefrau wagen Neuanfang

München - Elyas M'Barek (43) verlässt seine Lieblingsstadt New York. "Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort", sagte der Schauspieler der dpa in München .

Für Elyas M'Barek (43) lohnt sich das ständige Reisen nicht mehr. Er möchte seinen Lebensmittelpunkt wieder nach München verlegen. © Peter Kneffel/dpa

Mit dabei: seine Ehefrau Jessica (38), eine New-Yorkerin. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Umzugspläne des 43-Jährigen berichtet, der mit Rollen in "Fack ju Göhte" und "Türkisch für Anfänger" zum Star wurde.

"Ich muss oft in Deutschland sein, um Termine mit Produktionen und Drehs wahrzunehmen, das Reisen wird auf Dauer zu anstrengend und kompliziert", begründete M'Barek die Entscheidung.

Auch seine Frau Jessica wolle hier künftig arbeiten. "Wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie."

Alle Brücken in die Stadt am Hudson River will der 43-Jährige aber nicht abbrechen, wie er erklärte: "New York bleibt unsere zweite Heimat."

An New York schätzte M'Barek unter anderem die Anonymität, aber auch das Lebensgefühl.

Es sei seine "absolute Lieblingsstadt", verkündete er noch 2023. Hier könne er "einfach Elyas" sein, könne normal U-Bahn fahren und werde nicht ständig erkannt.