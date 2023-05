Startet er jetzt in Hollywood durch? Elyas M'Barek mit erster großer internationaler Rolle

Cannes - Mit 40 Jahren könnte Elyas M'Barek ganz kurz vor seinem internationalen Durchbruch stehen. Der Schauspieler übernimmt eine Rolle in der romantischen Komödie "Night and Day". An seiner Seite: Hollywood- Star Haley Bennett (35, "Girl on the Train")!

Elyas M'Barek (40) könnte doch noch der internationale Durchbruch als Schauspieler gelingen. © dpa/Kay Nietfeld

Sehen wir nach Christoph Waltz (66), Daniel Brühl (44), Matthias Schweighöfer (42), Zazie Beetz (31) und Co. bald den nächsten deutschsprachigen Schauspieler in Hollywood? Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht.

Denn wie der Hollywood Reporter berichtete, wird M'Barek bald in der Virginia-Woolf-Verfilmung "Night and Day" zu sehen sein. Die britische Produktionsfirma "WestEnd Films" stellt das Projekt demnach zurzeit Kaufinteressenten am Rande des Filmfestivals im französischen Cannes vor.

Zwar spricht das üblicherweise gut informierte Branchen-Portal davon, dass es M'Bareks "Englischsprachiges Debüt" sei, doch so ganz stimmt das nicht: Bereits 2013 war der Österreicher in einer kleineren Rolle in dem Fantasystreifen "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" zu sehen.

In "Night and Day" wird er nun allerdings - neben "Swallow"-Star Bennett - zweifelsohne seine bislang größte internationale Rolle spielen.