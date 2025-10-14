Dating-Gerüchte um Emmy Russ: Reality-Star platzt der Kragen

Hamburg/Madrid - Die Gerüchte spitzen sich weiter zu. Emmy Russ (26) soll aktuell einen Mann daten - und der ist kein Unbekannter. Doch statt auf Wolke sieben zu schweben, lässt die Reality-Queen ordentlich Dampf ab.

Es gibt Gerüchte, dass Emmy Russ (26, r.) und Aleks Petrovic (34) daten. Dieser ist jedoch aktuell mit Vanessa Nwattu (M.) in einer TV-Show zu sehen. © Bildmontage: Screenhots Instagram/emmyruss, Instagram/aleks_petrovic

Der Glückliche, den die Blondine gerade angeblich kennenlernt: Reality-Star Aleks Petrovic. Aktuell ist der 34-Jährige mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu bei "Temptation Island VIP" zu sehen.

Dennoch hält sich das Gerücht, dass sich Emmy und Aleks gerade näher kennenlernen würden, hartnäckig. Ursprünglich in die Welt gesetzt hatte das Dilara Kruse (34) auf Instagram.

Seitdem reißt sich die Social-Media-Welt gerade recht um die vermeintlichen Neuigkeiten. Ein Thema, das vor allem Emmy so richtig auf die Palme bringt.

In ihrer Instagram-Story nimmt die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Stellung und bezieht sich auf verschiedene Aussagen anderer Influencer in TikTok-Videos.

"Ich bestätige hiermit gar nichts", so die Blondine zu den Gerüchten. Daraufhin spielte Emmy den Sound eines TikToks ab. Darin zu hören ist eine Dame, die sich über die Dating-Gerüchte echauffiert.

"Ich wollte es gar nicht wahrhaben, aber ich denke, dass das Ganze nur PR ist und die beiden daraus Aufmerksamkeit generieren", heißt es von der abgespielten Stimme aus dem Video. Außerdem wundere sich die Dame extrem darüber, dass Emmy sich als starke Frau von einem Mann wie Aleks "emotional verbiegen" lasse.

Schließlich ist der 34-Jährige in der Vergangenheit nicht gerade durch seine Feinfühligkeit aufgefallen.