Dating-Gerüchte um Emmy Russ: Reality-Star platzt der Kragen
Hamburg/Madrid - Die Gerüchte spitzen sich weiter zu. Emmy Russ (26) soll aktuell einen Mann daten - und der ist kein Unbekannter. Doch statt auf Wolke sieben zu schweben, lässt die Reality-Queen ordentlich Dampf ab.
Der Glückliche, den die Blondine gerade angeblich kennenlernt: Reality-Star Aleks Petrovic. Aktuell ist der 34-Jährige mit seiner Verlobten Vanessa Nwattu bei "Temptation Island VIP" zu sehen.
Dennoch hält sich das Gerücht, dass sich Emmy und Aleks gerade näher kennenlernen würden, hartnäckig. Ursprünglich in die Welt gesetzt hatte das Dilara Kruse (34) auf Instagram.
Seitdem reißt sich die Social-Media-Welt gerade recht um die vermeintlichen Neuigkeiten. Ein Thema, das vor allem Emmy so richtig auf die Palme bringt.
In ihrer Instagram-Story nimmt die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin Stellung und bezieht sich auf verschiedene Aussagen anderer Influencer in TikTok-Videos.
"Ich bestätige hiermit gar nichts", so die Blondine zu den Gerüchten. Daraufhin spielte Emmy den Sound eines TikToks ab. Darin zu hören ist eine Dame, die sich über die Dating-Gerüchte echauffiert.
"Ich wollte es gar nicht wahrhaben, aber ich denke, dass das Ganze nur PR ist und die beiden daraus Aufmerksamkeit generieren", heißt es von der abgespielten Stimme aus dem Video. Außerdem wundere sich die Dame extrem darüber, dass Emmy sich als starke Frau von einem Mann wie Aleks "emotional verbiegen" lasse.
Schließlich ist der 34-Jährige in der Vergangenheit nicht gerade durch seine Feinfühligkeit aufgefallen.
Emmy Russ zeigt sich genervt von Aussagen anderer Influencer zu den Dating-Gerüchten
Doch diese Aussagen der Influencerin lässt Emmy nicht auf sich sitzen. "Weil ich also mit einem bestimmten Mann jetzt zusammen bin, lasse ich ihn sich über mich stellen? Woher hast du so einen Beweis, um so eine Aussage zu machen?", so die 26-Jährige wutentbrannt in ihrer Story.
Eine andere TikTok-Nutzerin stellt sogar die finanzielle Lage von Emmy infrage. Schließlich sei Aleks auch für seine sehr traditionellen Werte bezüglich Finanzen und Beziehung bekannt.
"Mein Business läuft nach wie vor und ich kann mir auch immer noch alles leisten und das wird auch immer so sein", stellt die 26-Jährige klar. "Kein Mann auf dieser Welt wird eine Emmy Russ jemals unterdrücken, über ihr stehen oder sie finanziell abhängig von ihm machen", so die Blondine genervt.
Ob Emmy und Aleks nun tatsächlich daten? Offiziell bestätigt wurde die Vermutung bisher noch von keinem der beiden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenhots Instagram/emmyruss, Instagram/aleks_petrovic