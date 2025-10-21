Instagram-Gerücht über vermeintlichen Lover: Emmy Russ erneut auf 180
Hamburg/Madrid - Reality-Sternchen Emmy Russ bekommt in letzter Zeit ganz schön ihr Fett weg. Liebesgerüchte hier, Fake-Unterstellungen da. In einer Fragerunde hat die 26-Jährige nun erneut ihrer Wut freien Lauf gelassen.
Erst vergangene Woche zeigte Emmy Russ klar, wie sehr sie die Dating-Gerüchte um sie und Aleks Petrovic (34) auf die Palme bringen.
In einem Q&A auf Instagram stellt sich die Blondine, die auch beim "Fame Fighting" vergangenes Wochenende zu "Team Petrovic" gehörte, wieder der ein oder anderen Frage zu ihr und dem aktuellen "Temptation Island VIP"-Teilnehmer.
Und dabei musste die 26-Jährige erneut ein Gerücht entkräften. Verschiedene Leute meinen derzeit zu wissen, ihr vermeintlicher Lover sei ihr auf Instagram zunächst gefolgt, inzwischen aber entfolgt. Für alle aufmerksamen Trash-Fans natürlich das Zeichen: Da geht doch nichts mehr.
Doch Emmy Russ sei fast fassungslos, wie viele Fake News man in die Welt setzen könne und macht ihrem Ärger erneut Luft. "Es stimmt einfach nicht. Aleks ist mir zu keinem Zeitpunkt jemals gefolgt und dementsprechend auch nicht entfolgt!"
Emmy Russ platzt der Kragen: "Leute haben keine Ahnung, wenn sie so viel sch***e labern"
Aber noch eine weitere Sache brachte die ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin ordentlich auf die Palme.
Seit Samstag müsse sie sich wegen eines Videos, dass in der "Fame Fighting"-Halle aufgenommen wurde, damit befassen, dass ihre Unterstützung für Aleks nur inszeniert worden sei.
Die Influencerin hatte sich zwischenzeitig mit dem Rücken zur Kamera gedreht, um auf den Namen auf ihrem Trikot aufmerksam zu machen.
Nun platzt ihr offenbar der Kragen. "Wo ist das Problem? Was ist daran so schlimm gewesen?", will sie wissen. "Manche Leute haben wirklich keinen Plan vom Fernseh-Business. Nur weil der Kameramann sich dachte: Mach das mal, das könne schön sein, soll alles inszeniert sein", könne sie nicht glauben, sich dazu jetzt äußern zu müssen. "Die Leute haben wirklich keine Ahnung, wenn sie so viel sch***e labern".
Ob und inwieweit Emmy aber überhaupt mit Aleks verbandelt ist, bleibt weiterhin eher unklar. In ihrem aktuellen Statement äußerte sie sich lediglich kurz zu dem Überwachungsvideo, dass Trash-Kollege Diogo Sangre (31) veröffentlichte und auf dem sie in dessen Wohnung zu sehen sein soll.
"Eins kann ich klarstellen, es ist nichts vorbei oder kaputtgegangen ... zwischen irgendwem", hielt sie kurz inne, ließ das Ganze dann aber final so stehen.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24, Screenshot Instagram/emmyruss