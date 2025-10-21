Instagram-Gerücht über vermeintlichen Lover: Emmy Russ erneut auf 180

Emmy Russ muss sich Liebesgerüchte und Fake-Unterstellungen anhören. In einer Fragerunde hat das Reality-Sternchen nun erneut ihrer Wut freien Lauf gelassen.

Von Mila Martinez

Hamburg/Madrid - Reality-Sternchen Emmy Russ bekommt in letzter Zeit ganz schön ihr Fett weg. Liebesgerüchte hier, Fake-Unterstellungen da. In einer Fragerunde hat die 26-Jährige nun erneut ihrer Wut freien Lauf gelassen.

Emmy Russ (26) machte ihrer Wut um ein neues Gerücht in ihrer Instagram-Story erneut Luft. © Screenshot Instagram/emmyruss Erst vergangene Woche zeigte Emmy Russ klar, wie sehr sie die Dating-Gerüchte um sie und Aleks Petrovic (34) auf die Palme bringen. In einem Q&A auf Instagram stellt sich die Blondine, die auch beim "Fame Fighting" vergangenes Wochenende zu "Team Petrovic" gehörte, wieder der ein oder anderen Frage zu ihr und dem aktuellen "Temptation Island VIP"-Teilnehmer. Und dabei musste die 26-Jährige erneut ein Gerücht entkräften. Verschiedene Leute meinen derzeit zu wissen, ihr vermeintlicher Lover sei ihr auf Instagram zunächst gefolgt, inzwischen aber entfolgt. Für alle aufmerksamen Trash-Fans natürlich das Zeichen: Da geht doch nichts mehr. Emmy Russ Provokation? Emmy Russ sorgt mit Shirt für Aufsehen Doch Emmy Russ sei fast fassungslos, wie viele Fake News man in die Welt setzen könne und macht ihrem Ärger erneut Luft. "Es stimmt einfach nicht. Aleks ist mir zu keinem Zeitpunkt jemals gefolgt und dementsprechend auch nicht entfolgt!"

Emmy Russ platzt der Kragen: "Leute haben keine Ahnung, wenn sie so viel sch***e labern"