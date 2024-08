Emotionale Aussagen: Sängerin Halsey verlor Baby während Konzert

Die amerikanische Sängerin Halsey (29) hat in einem Podcast offenbart, während eines Konzerts eine Fehlgeburt erlitten zu haben. © Screenshot/YouTube/SHE MD Podcast

In dieser Episode des Podcasts "SHE MD" spricht sie über die harte Situation, in der sie sich in den ersten Jahren ihrer Karriere befand.

"Die Fehlgeburt begann vor dem Konzert. [...] Und ich war in einer wirklich schwierigen Lage, weil es sehr früh in meiner Karriere war und viel mit der Show zusammenhing", gab die 29-Jährige zu.

"Es gab einen Firmenpartner, es gab einen großen Medienpartner, aber was für mich am wichtigsten war, es gab Tausende von Kindern, die den ganzen Tag darauf warteten, in die Show zu kommen und mich zu sehen", fügte sie hinzu.

Da das Konzert für ihre Karriere sehr wichtig war, trat sie trotzdem auf.

Halsey beschloss, einfach eine Erwachsenenwindel anzuziehen und die Show durchzuziehen!