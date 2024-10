"Plötzlich und unerwartet": TikTok-Star stirbt mit nur 25 Jahren

Taylor Rousseau Grigg wurde gerade einmal 25 Jahre alt. © Instagram/Screenshot/itstaylorrousseau

Dies machte ihr Ehemann, Cameron Gregg, am gestrigen Samstag öffentlich.

Demnach sei seine Liebste im vergangenen Jahr immer wieder im Krankenhaus gewesen. Was genau sie gehabt habe, behielt er dabei für sich.

Unter dem Beitrag, dem er zehn Schnappschüsse von besonderen Momenten des Paares hinzufügte, richtete er außerdem einige herzzerreißende Worte an seine Instagram-Follower: "Niemand rechnet damit, dass er mit dieser Art von Schmerz und Kummer konfrontiert wird, vor allem nicht in unserem Alter. Im vergangenen Jahr hat Taylor mit mehr Schmerz und Leid zu tun gehabt als die meisten Menschen in ihrem Leben."

Dennoch sei die junge Frau immer "ein Licht" gewesen und hätte allen Menschen um sich herum "immer eine Freude bereitet".

"Sie ist die tapferste und stärkste Frau, die ich kenne", so der junge Mann weiter.