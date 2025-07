"Affe auf Bike" in Pipi-Panik: Follower auf den Barrikaden

Ann-Kathrin Bendixen (25) suchte nach Behandlungsmethoden für ihre Erkrankung und war von dem Ergebnis nicht begeistert. © Screenshot: Instagram/affe_auf_bike

Am Sonntag teilte "Affe auf Bike" Bilder ihres von Pickeln, Pusteln und geröteten Stellen übersäten Gesichts in ihrer Instagram-Story. Symptome der Krankheit Rosazea. Es handelt sich dabei um eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Haut.

Ihr Gesicht sehe so aus, wenn sie beispielsweise Alkohol konsumiert habe, erklärte sie.

Infolge der Story wurde die 25-Jährige mit dem Schwarmwissen ihrer Follower überrannt und verkündete am Montag eine neue Diagnose, die ihr das Leben künftig einfacher machen soll.

"Ey, manchmal liebe ich Social Media auch so krass. Was ich durch euch rausgefunden habe: Ich habe eine Histaminintoleranz. Guckt euch meine Haut heute an. So viel besser", schwärmte sie.

Die Weltenbummlerin zählte auf, worauf sie nun verzichten müsse und was sie an Medikamenten nehme, um die Krankheit im Griff zu haben. Daraufhin bekam sie zahlreiche Nachrichten.

"Also, ich dachte ja schon, dass ich selber auch ein bisschen öko angehaucht bin. Aber nachdem ich jetzt eure Kommentare ... Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Dass ich mal sprachlos bin, das kommt schon echt nicht oft vor", so Bendixen völlig konsterniert.