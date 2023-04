Enissa Amani: Macht sie hier ihre Beziehung mit einem Berliner Rapper öffentlich?

Die Zeichen werden immer eindeutiger: Rapper Jalil (36) und Enissa Amani (41) scheinen ein Liebes-Paar zu sein. © Screenshot/Instagram/jalilofficial, Jörg Carstensen/dpa (Bildmontage)

Auslöser für das wilde Rätselraten der Fans waren zwei simple Emojis: Mit einem Herz und einem lächelnden Smiley versehen teilt Enissa Amani in ihrer Story einen Beitrag des Rappers Jalil (36, "Moves"). Der Berliner hatte zuvor ein Foto von der Komikerin gepostet und dazu geschrieben: "I got the most gorgeous view in London."

Augenscheinlich weilen der Gangster-Rapper und die Comedy-Queen also derzeit beim gemeinsamen Urlaub in der britischen Hauptstadt. Die gar nicht mal so versteckte Botschaft scheint den endgültigen Beweis zu liefern: Jalil ist der aktuelle Herzbube von Enissa Amani!

Die gebürtige Iranerin jedenfalls sieht auf dem Schnappschuss überglücklich aus: Mit Riesen-Sonnenbrille nippt Enissa lächelnd an ihren Drink, den Arm streckt sie auf dem Tisch ihrem Gegenüber entgegen.

Schon länger gibt es Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden. Wer das Treiben von Enissa und Jalil in den sozialen Medien verfolgt, stößt in ihren Kommentarspalten immer wieder auf Herzchen oder andere kleine Aufmerksamkeiten des jeweils anderen.

Zu Enissas Geburtstag im November schickte Jalil im vergangenen Jahr persönliche Grüße und schrieb dazu: "Happy Birthday to the most beautiful woman in the world."