Er half ihr durch die schwersten Stunden: Eva Imhof zeigt neuen Freund im Urlaub

Nach ihrem folgenschweren Zusammenbruch im Hotel Adlon und anstrengender Therapie beginnt für Eva Imhof ein neues Leben.

Von Michael Tischer

Portugal - Es scheint, als könne Fernsehjournalistin und Moderatorin Eva Imhof (45) nach ihrem dramatischen Schicksalsschlag im vergangenen Jahr nun endlich wieder aufatmen.

Eva Imhof (45) war 13 Jahre mit TV-Moderator Peter Imhof (50) verheiratet. © Zentralbild/zb/dpa Im Nobel-Hotel Adlon erlitt Eva Imhof 2023 einen folgenschweren Zusammenbruch, wurde in die Berliner Charité eingeliefert. Depressionen, Panikattacken und Angststörungen setzten der 45-Jährigen bereits seit ihrer Kindheit zu - bis das Fass überlief. Der TV-Moderatorin ging es so schlecht, dass sie stationär aufgenommen werden musste, insgesamt dreimal in ein Koma fiel. Ihr Körper zog die Notbremse! Promis & Stars "Love Island" veränderte ihr Leben: So übel reagierten Greta Engelfrieds Chef und Kollegen Daraufhin ließ sie sich für ein Jahr in einer Psychiatrie behandeln. An Imhofs Seite zu dieser schweren Zeit: ihr neuer Partner. "Ja, mein Freund saß oft am Krankenbett, er hat auch viel geregelt. (...) Er ist immer an meiner Seite. Ich bin ihm sehr dankbar", verriet die 45-Jährige im Interview mit der Illustrierten "Bunte". Das weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehaltene Liebesglück mit dem Uni-Dozenten scheint ihr nicht nur nach der Trennung von Ex-Mann Peter Imhof viel Kraft zu geben.

Gemeinsamer Pärchen-Urlaub in Portugal

Auf Instagram hat die RTL-Wetterfee über 83.000 Follower und gewährt Einblicke in ihren Reise-Alltag. © Fotomontage Screenshots Instagram/evaimhof

An der Seite ihres neuen Freundes verbringt Eva Imhof gerade auch einen paradiesischen Urlaub in Portugal, kann nach diesen Schicksalsschlägen mit der Sonne wieder um die Wette strahlen . "Mein Herz hüpft. Bin so dankbar gerade", so die Moderatorin auf Social Media. Ihre Follower auf Instagram lässt die als RTL-Wetterfee an der wiedergewonnenen Lebensfreude teilhaben: Neben Schnappschüssen aus dem Hotel teilt die zweifache Mutter in ihrer Story auch Eindrücke von den Reisen, der Natur und einem süßen Foto ihres Liebsten beim Nickerchen.