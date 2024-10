Eric Stehfest in Psychiatrie: "Ich war kurz davor, das alles zu verlieren"

Bei dem TV-Darsteller hätten "verschiedenste Einflüsse" die Grenze von "Sachen in der Vergangenheit zu Stress in der Gegenwart" bereits in jungen Jahren überschritten. Fremde Stimmen würde Eric nicht hören. Aber einen inneren Befehlston, den er nicht kontrollieren könne.

Erste Anzeichen der Erkrankung habe der GZSZ-Schauspieler schon in der Jugend verspürt. Der Berliner habe sich "nie wirklich sicher gefühlt oder einen Platz gefunden", wie er in seiner jüngsten Story auf Instagram berichtet.

Teil seiner Krankheit sei, dass er niemandem vertrauen könne. Daher sei der Schritt in die Psychiatrie einer seiner größten im Leben für Eric Stehfest, der lange Zeit Angst hatte, sich in der Öffentlichkeit bloßzustellen.

Sein neues Album "Diagnose: Paranoide Schizophrenie" sei für den Künstler eigenen Angaben nach zur grausamen Realität und "Überlebensstrategie Nummer 1" geworden. Der Künstler wolle sich und seine Welt nicht länger so aussehen lassen, als wäre alles in Ordnung.

"Sonst wäre ich an der Last längst zerbrochen", so Eric Stehfest in seinem Post.