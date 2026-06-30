Eric Stehfest schießt gegen Ex-Frau: "Ich werde mir nicht alles gefallen lassen"

Berlin - Nach den öffentlichen Vorwürfen von Edith Stehfest (30) meldet sich jetzt auch Eric Stehfest (37) deutlich zu Wort. Auf Instagram reagiert der Schauspieler auf die Behauptungen seiner Ex-Frau, er wolle ihr die gemeinsamen Kinder wegnehmen.

Eric Stehfest (37) äußert sich zu Edith Stehfests (30) Vorwürfen. (Archivfoto) © imago/Panama Pictures

In einer Instagram-Story erklärte Edith Stehfest, dass Eric ihr das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder entziehen wolle: "Während mein Ex mir versucht, das Sorgerecht wegzunehmen und mir mittlerweile gerichtlich versucht, meine Kinder zu entziehen und dadurch Kindeswohlgefährdung begeht, hat er eine neue Freundin", schrieb die DJane.

Der TV-Star schießt öffentlich zurück: "Ich weise sämtliche Behauptungen, ich würde vor Gericht um das alleinige Sorgerecht kämpfen und Edith die Kinder entziehen, deutlich zurück", stellt Stehfest klar.

Zwar will sich der alleinerziehende Vater nur eingeschränkt zu der Situation äußern. Doch er macht klar: "Ich muss und werde mir nicht alles gefallen lassen."