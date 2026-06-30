Eric Stehfest schießt gegen Ex-Frau: "Ich werde mir nicht alles gefallen lassen"
Berlin - Nach den öffentlichen Vorwürfen von Edith Stehfest (30) meldet sich jetzt auch Eric Stehfest (37) deutlich zu Wort. Auf Instagram reagiert der Schauspieler auf die Behauptungen seiner Ex-Frau, er wolle ihr die gemeinsamen Kinder wegnehmen.
In einer Instagram-Story erklärte Edith Stehfest, dass Eric ihr das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder entziehen wolle: "Während mein Ex mir versucht, das Sorgerecht wegzunehmen und mir mittlerweile gerichtlich versucht, meine Kinder zu entziehen und dadurch Kindeswohlgefährdung begeht, hat er eine neue Freundin", schrieb die DJane.
Der TV-Star schießt öffentlich zurück: "Ich weise sämtliche Behauptungen, ich würde vor Gericht um das alleinige Sorgerecht kämpfen und Edith die Kinder entziehen, deutlich zurück", stellt Stehfest klar.
Zwar will sich der alleinerziehende Vater nur eingeschränkt zu der Situation äußern. Doch er macht klar: "Ich muss und werde mir nicht alles gefallen lassen."
Eric Stehfest erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Ex: Ihr Verhalten sei "grenzüberschreitend"
Dass der Streit nun öffentlich ausgetragen wird, stößt dem ehemaligen GZSZ-Star offenbar sauer auf. Solange Edith sich weiter öffentlich äußert, sieht er sich in der "Pflicht, seine Werte zu verteidigen".
Zudem deutet der 37-Jährige an, dass bestimmte Behörden im Zusammenhang mit dem Umgang mit den gemeinsamen Kindern Auflagen sehen würden. Diese sind "nicht unbegründet", erklärt Stehfest. Außerdem wirft er seiner Ex-Frau vor, ihn und sein neues Umfeld persönlich anzugreifen – das sei "grenzüberschreitend".
Rechtliche Schritte will er bislang jedoch nicht gegen die Ex-Dschungelcamperin einleiten. Für den Schauspieler steht der Schutz seiner Kinder an erster Stelle.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Panama Pictures, Screenshot/instagram/edithstehfest