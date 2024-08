Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Mette-Marits Sohn

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (50) und ihr Sohn Marius Borg Høiby (27). (Archivbild) © Vegard Wivestad Grott/NTB SCANPIX/EPA/dpa

Er sei demnach am Sonntag festgenommen und am Montag wieder freigelassen worden. Borg Høiby ist der älteste Sohn von Mette-Marit, sie brachte ihn mit in ihre Beziehung zu Norwegens Kronprinz Haakon (51).



Die Polizei war zu einer Wohnung in Oslo gerufen worden, nachdem es in der Nacht zum Sonntag dort zu einer Gewalttat gekommen sein soll. Nach Polizeiangaben soll eine Beziehung bestehen zwischen Borg Høiby und dem Opfer.

Borg Høiby hatte sich in den vergangenen Jahren aus dem öffentlichen Trubel um seine Familie zurückgezogen und die Presse gebeten, sein Privatleben zu respektieren.