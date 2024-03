Erschlanktem Chris Töpperwien platzt nach Fan-Sorgen der Kragen: "Was ist los mit Euch?"

Chris Töpperwien (50) versicherte seinen Instagram-Fans jüngst, dass er kerngesund sei. © Bildmontage: Instagram/chris.toepperwien (Screenshots)

So nahm Chris am Sonntag bei einem seiner Spaziergänge eine Story für seine Instagram-Community auf, in der er keinen Hehl aus seinem Unmut machte. "Was ist los mit Euch? Wo ist das Gehirn geblieben?", wetterte der "Goodbye Deutschland"-Star zunächst in gewohnt temperamentvoller Manier in die Kamera und erklärte schließlich mehr als deutlich: "Ich habe keinen Krebs - Gott sei Dank!"

Der "Currywurstmann" sei eigenen Angaben zufolge erst im November vergangenen Jahres bei der Krebsvorsorge gewesen und habe dort diverse Tests gemacht, die glücklicherweise alle negativ ausgefallen seien. Grund zur Sorge besteht daher also absolut nicht, wie der 50-Jährige klarstellte.

"Also macht Euch keine Sorgen, Freunde. Ich laufe und laufe und laufe!"