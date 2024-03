Fans in Sorge um Chris Töpperwien: "Currywurstmann" verliert 14 Kilo in kürzester Zeit!

Köln - Chris Töpperwien (50) hat sich in den vergangenen Wochen optisch stark verändert. Kein Wunder, immerhin hat der " Goodbye Deutschland "-Star einen satten Gewichtsverlust hinter sich. Seine Fans sind bereits in Sorge!

Da stellt sich natürlich die Frage: Wie hat der Familienvater das geschafft? "Ich bin jeden Tag viel gelaufen, gegangen, also nicht gejoggt, sondern spazieren gegangen: spazieren, spazieren, spazieren", erklärt der frühere Foodtruck-Besitzer.

Um den Jahreswechsel habe er noch 202 Pfund, also etwa 92 Kilogramm, auf die Waage gebracht. "Und heute Morgen waren es 172 Pfund, also 78 Kilo. Das heißt, ich habe 14 Kilogramm abgenommen vom ersten Januar bis heute."

Auf Instagram hat der 50-Jährige jetzt aber ein ganz persönliches Erfolgserlebnis zu vermelden. In einem Video erklärt "Currywurstmann" Chris, dass er nunmehr sein Gewicht von zuletzt 2014 erreicht habe. Staunend stellt der Kult-Auswanderer fest: "Unglaublich, zehn Jahre ist es her!"

Mit seiner Frau Nicole (32) und dem gemeinsamen Sohn Lino (1) lebt der "Goodbye Deutschland"-Star aktuell in Los Angeles. © Bildmontage: Instagram/chris.toepperwien (Screenshots)

Doch die viele Bewegung ist nicht alles, der Ex-Dschungelcamp-Kandidat hat auch seine Ernährung umgestellt. Er verrät: "Ich esse viel Gemüse und auch nur bestimmtes Obst. Ich esse auch mal Fleisch. Ich esse Fisch. Aber wir essen auch Sojaprodukte und Produkte auf Erbsenbasis."

Wichtig sei aber auch der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Zwischen sechs Uhr abends und acht Uhr abends zu essen, würde völlig ausreichen. Seine Fans sehen die krasse Gewichtsabnahme allerdings kritisch.

"Jetzt ist dein Gesicht eingefallen und du wirkst um Jahre älter", kommentiert eine Userin unter dem Beitrag. Eine andere sieht das ähnlich: "Du siehst viel älter aus, dein schönes Gesicht ist leider weg."

In der Kommentarspalte finden sich aber auch noch drastischere Worte. So schreibt ein Fan etwa: "Boah, siehst du krank aus. Oder was machst du gerade? Nicole, pass auf deinen Mann auf." Auf die Meinung anderer hat der Unternehmer allerdings noch nie viel Wert gelegt.