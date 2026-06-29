Erstes gemeinsames Bild: Hier zeigt Laura Wontorra ihren neuen Freund

New York (USA) - Bereits seit einigen Wochen gibt es Spekulationen, dass Star-Moderatorin Laura Wontorra wieder in festen Händen ist. Jetzt hat die 37-Jährige ihren neuen Freund erstmals präsentiert.

Laura Wontorra (37) und ihr neuer Partner Riccardo Basile (34) genießen die Zeit in den USA. © Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshot),

In ihrer Instagram-Story teilte der TV-Liebling jetzt einen Schnappschuss gemeinsam mit ihrem Partner, dem Moderatoren-Kollegen Riccardo Basile (34), der für Sky vor der Kamera steht.

Laura zeigte sich ihren 598.000 Social-Media-Anhängern in einem schulterfreien Top und machte ein Spiegelselfie, während ihr Liebster lässig mit den Händen in den Hosentaschen auf ihr Smartphone guckte.

Die 37-Jährige ist derzeit für Magenta TV bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada im Einsatz und führt dort durchs Programm.

Die fußballfreie Zeit nutzte die Tochter von Moderatoren-Legende Jörg Wontorra (77), um mit ihrem neuen Freund ein wenig Wohlfühl-Zeit zu genießen.

Neben einem Besuch im Museum of Modern Art (MoMa), stand die Besichtigung der Brooklyn Bridge an. Außerdem postete Ricardo ein Video von der beeindruckenden Skyline der Metropole.