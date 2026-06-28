Schluss, aus, vorbei! Michelle überrascht mit Liebesbrief und sorgt für Tränen bei letztem Auftritt

Kitzbühel (Österreich) - Jetzt ist es endgültig vorbei! Schlagerstar Michelle (54) hat ihre beeindruckende Musikkarriere beendet - und der Abschied ging nicht nur ihren Fans nahe.

Hat ihren letzten Auftritt hinter sich: Schlagerstar Michelle (54). (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

"Es sind natürlich wahnsinnig viele Gefühle in mir. Aber das Schönste ist, dass wir den für mich letzten Abend mit Menschen feiern, die mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen sind", zeigte sich die Sängerin bei ihrem letzten Auftritt in Florian Silbereisens (44) ARD-Show "Schlagerbooom Open Air" nochmals emotional.

Ganze drei Mal durfte die 54-Jährige im Stadion von Kitzbühel zum Abschluss ihr Können darbieten.

Zunächst performte die Ex-Frau von Matthias Reim (68) ein Medley aus mehreren ihrer zahlreichen Hits. Dann folgte ihr wahrscheinlich bekanntester Song: "Wer Liebe lebt".

Mit der Single belegte sie 2001 den achten Platz beim Eurovision Song Contest.

Danach sorgte die Sängerin für eine Riesenüberraschung. Denn sie kramte einen Zettel hervor und richtete das Wort an Gastgeber Silbereisen.

"Das ist ein Liebesbrief an euer Team, an euch alle gemeinsam", machte die 54-Jährige klar.