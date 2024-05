Eva Benetatou singt! Mit diesem Song blamiert sie sich vor ihren Fans - "Unnötig wie Herpes"

Startet Eva Benetatou künftig als Sängerin durch? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Lange Zeit tingelte die Griechin von einer Show durch die nächste, kam dabei allerdings nicht immer ganz gut an.

Ab dem 10. Mai scheint sich die Mama des kleinen George (2) ohnehin anderen Gefilden zu widmen. Nämlich der Musik!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Ex-"Sommerhaus"-Kandidatin einen kurzen Ausschnitt ihres ersten eigenen Songs "Dynamit".

Auf einer Party in Wuppertal will eine Unbekannte Eva und Ex-Freund Dennis Kessmeyer (43) dabei beobachtet haben wie das ehemalige Paar in der Öffentlichkeit herum geturtelt haben soll - das berichtet Promiflash.

Verhilft der Unternehmer seiner Verflossenen etwa zum musikalischen Durchbruch?