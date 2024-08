Hammer-News von Eva Benetatou: Sie ist plötzlich ausgewandert!

Düsseldorf/Dubai - Fast schon still und heimlich hat Eva Benetatou (32) in den vergangenen Wochen einen ganz drastischen Schritt vorbereitet. Nun hat sie ihre Community endlich eingeweiht!

Geboren wurde der Wunsch nach einem Leben in der weit abgelegenen Wüste schon vor einigen Jahren während der Zeit als Flugbegleiterin, gibt sie zu. Drei Jahre lebte sie zwischenzeitlich in Abu Dhabi, lernte Land und Leute lieben.

"Es ist endlich an der Zeit mit euch unseren neuen Lebensabschnitt zu teilen. (...) Vor einem Monat verließen wir Deutschland und flogen nach Dubai."

Um die grenzenlose Freude mit ihren mehr als 200.000 Fans zu teilten, haute Eva via Instagram kräftig in die Tasten, rechtfertigte ihren jüngsten Schritt fast schon.

Lange Zeit schon hatte die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin schon mit dem Gedanken gespielt mit Sohnemann George (2) in den Sack zu hauen und Deutschland zu verlassen.

Ex-Freund Chris Broy will sich bislang nicht zur neuen Situation um seinen Sohn George äußern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland stand für die 32-Jährige schon vor sieben Jahren fest eines Tages stolze Bürgerin der Emirate zu werden.

Und siehe da: Jetzt ist sie es! Gemeinsam mit Söhnchen George will Eva ab sofort den Wüstenstaat aufmischen und sich ein neues Paradies erschaffen.

Auf familiäre Unterstützung kann die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin dabei ebenfalls bauen. Schon nach einer Woche durfte sich Eva über den Besuch ihrer Mutter freuen. "Sie hat uns unterstützt damit ich einige Business Meetings erledigen konnte", teilte die TV-Krawallqueen mit.

Und Papa Chris Broy (35)? Der hält sich auf die Frage "Wie findest du es, dass George jetzt in Abu Dhabi wohnt" zurück. "Hoffe, ihr versteht, dass ich mich aktuell nicht dazu äußern möchte. Gebt mir bisschen Zeit."

Kurz zuvor tourte der Ex von Eva samt Kumpels am Ballermann, ließ seine Community an der Party im Megapark teilhaben.