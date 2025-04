Eva Benetatou teilt nach Serkan-Skandal gegen Promi-Kollegen aus: "Wollen ein Stück vom Drama-Kuchen!"

Köln - Der Fremdgeh-Skandal von Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) hat für ein Beben in der deutschen Reality-Szene gesorgt. Jetzt hat Eva noch einmal nachgelegt - und heftig gegen ihre prominenten Kritiker geschossen.

Eva Benetatou (33) hat wenige Tage nach ihrer Affären-Beichte noch einmal ausführlich Stellung bezogen. © Instagram/evanthiabenetatou (Screenshot)

In einem knapp dreiminütigen Video bei Instagram hat die 33-Jährige die letzten Tage noch einmal ausführlich Revue passieren lassen. Insbesondere die anhaltende Kritik gegen ihre Person hat sie dabei zum Thema gemacht.

Es sei "einfach nur schockierend", was seit Evas Beichte, im vergangenen Jahr mit Serkan in die Kiste gehüpft zu sein, passiert ist. "Das, was gerade auf Social Media passiert, hat mit ehrlicher Kritik nichts mehr zu tun. Das ist purer Hass, das sind Beleidigungen und das sind Drohungen. [...] Das ist schon heftig", berichtet die Single-Mama.

Besonders von ihren Reality-Kolleginnen und -Kollegen scheint Eva enttäuscht zu sein. Die hätten die Hass-Welle gegen sie mit ihren Storys zu dem Thema nämlich "noch befeuert", führt die 33-Jährige aus und ergänzt: "Ich wurde in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Nicht als Mensch mit Fehlern, sondern als Hauptschuldige. Nicht, weil es um die Sache ging, sondern, weil sie [die Influencer, d. Red.] Reichweite wollten, Aufmerksamkeit, einfach ein Stück vom Drama-Kuchen."

Zumal Eva betont, dass niemand wirklich die ganze Wahrheit kennen würde.