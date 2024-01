Ex-Energy-Franzi mit rührender Liebeserklärung an verstorbene Oma: "Kluge, weise, großartige Frau"

Eine rührende Erinnerung: Franziska Mühlhause (33) und Oma Hilde beim gemeinsamen Anstoßen. © Montage: instagram/franzimupu

"Heute, vor 5 Jahren, am 19. Januar 2019, habe ich dich das letzte Mal gesehen, das letzte Mal deine warme Hand gehalten, dir ein letztes Mal von meinem Tag erzählt, ohne, dass du mir von deinem erzählen konntest, weil dein Geist schon in einer anderen Dimension war", beginnt die Ex-"Energy-Sachsen"-Moderatorin einen aktuellen Instagram-Post.

Dazu veröffentlichte die frühere "Knallwach"-Stimme ein Foto - das Bild zeigt offenbar Enkelin und Großmutter beim gemeinsamen Anstoßen.

Damals habe die 33-Jährige noch nichts von ihrem Umzug aus Leipzig zurück nach Thüringen und dem damit verbundenen Jobwechsel gewusst: "Ich konnte dir nie davon erzählen, dich nie um deinen Rat fragen, nie erfahren, ob du es gut oder nicht gut findest. Sicher hättest du dich gefreut, dass ich 'nach Hause' komme."

Weiter schreibt sie: "Ausgerechnet an deinem Geburtstag war mein erster Arbeitstag, der Start in den neuen Beruf, in der Heimat. Ich stelle mir oft vor, dass du das eingefädelt hast."

Am 20. Januar sei die damals 96-Jährige dann friedlich eingeschlafen. "Ich werde deinen Humor, deinen Witz, deine Güte und Liebe nie vergessen. Das halte ich fest, solange wie es mich auf dieser Welt gibt", verspricht die Thüringerin.