Ex-UFC-Kämpferin knackt zu ihrem Geburtstag OnlyFans-Meilenstein: So sexy feiert sie

Alles Gute zum 29. Geburtstag, Paige VanZant! © twitter.com/paigevanzant

Am gestrigen Sonntag (26. März) wurde die schöne US-Amerikanerin 29 Jahre alt! Dazu beglückwünschte sie sich vor Kurzem einfach selbst und lieferte ihren treuen Followern auch gleich ein Geschenk.

"Von jetzt an bis zu meinem Geburtstag ist meine Fan-Seite kostenlos. Herzlichen Glückwunsch an mich - und auch an Euch", schrieb sie zwei Tage vor ihrem Jubiläum auf Instagram.

Für diese frohe Botschaft und die passenden Bilder im goldenen Bikini gab es von ihren 3,3 Millionen Insta-Abonnenten nicht nur jede Menge Gratulations-Kommentare, sondern auch knapp 95.000 Likes.

Pünktlich an ihrem Jubeltag lieferte die Blondine dann noch eine weitere Erfolgsnachricht: Sie hat inzwischen sage und schreibe eine Million Likes auf ihrem OnlyFans-Kanal erhalten!