Extrem hohe Summe: So viel hat David Beckham vergangenes Jahr verdient!

David Beckham (48) hat vergangenes Jahr eine irre Summe verdient. © Lynne Sladky/AP/dpa

Von seinem Kontostand können andere nur träumen ...

Auch im vergangenen Jahr hat David Beckham wieder ordentlich die Kasse klingeln lassen.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, hat der Ex-Kicker mit seiner Firma David Beckham Ventures Limited und Seven Global LLP satte 83,6 Millionen Euro Umsatz gemacht - und seine Einnahmen aus dem Vorjahr damit sogar noch getoppt.

Der Nettogewinn seines Unternehmens sei gegenüber 2021 um 30 Prozent gestiegen - von circa 22,6 auf knapp 29,4 Millionen Euro.



Grund für den Geldsegen bei der englischen Fußball-Legende seien vor allem Beckhams zahlreiche Projekte für Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video gewesen.

Neben seiner Doku "Beckham", in der der 48-Jährige in diesem Jahr gemeinsam mit Ehefrau Victoria Einblicke in sein Leben gewährte, war der einstige Manchester-United-Star auch als Co-Produzent der Dokuserien "Save Our Squad" und "Fever Pitch" sowie der Filmbiografie "The Edge of Everything" über Snookerspieler Ronnie O'Sullivan (48) erfolgreich.

Hinzu kommen seine zahlreichen Jobs als Werbegesicht, unter anderem für Adidas, Tudor, Maserati oder Nespresso, die dem Vierfachvater weitere Millionen einbrachten.