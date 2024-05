Zarrella-Mama erteilt "Let's Dance"-Stefano besonderen Auftrag: "Und dann machst du Bambini mit ihr!"

Köln - Hat Stefano Zarrella (33) nun endlich das perfekte Liebes-Rezept gefunden? Zumindest weiß der Koch-Influencer genau, was er mit (s)einer potenziellen Partnerin beim ersten Date machen würde.

Gemeinsam mit Tanzpartnerin Mariia Maksina (26) konnte sich Stefano Zarrella (33) bei "Let's Dance" bis in die fünfte Live-Show tanzen. © Thomas Banneyer/dpa

Seit einem Jahr ist der Bruder von Musiker Giovanni (46) nun schon Single und auf der Suche nach seiner Traumfrau.

Dass er noch immer nicht die perfekte Partnerin an seiner Seite hat, beschäftigt aber nicht nur den Deutsch-Italiener, wie Stefano gegenüber der "BILD"-Zeitung enthüllt: "Meine Mutter sagt jeden Abend zu mir: 'Wann hast du endlich eine Freundin?'"

Sogar einen Plan hat die Zarrella-Mama bereits in petto: "Dann bringst du sie hierher, ich koche euch was, dann gehst du mit ihr nach Hause und ihr fahrt zusammen in den Urlaub. Und dann machst du mit ihr Bambini", berichtet der 33-Jährige von Muttis Auftrag.

Stefano selbst wünsche sich zwar nichts sehnlicher als das, muss seine Mutter allerdings weiterhin vertrösten. Er weiß: "Ich kann es nicht erzwingen."