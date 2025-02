Enkel von Karin Ritter macht Pläne und will vor allem eins: "Nicht so assihaft sein"

Köthen (Anhalt) - Familie Ritter aus Köthen in Sachsen-Anhalt polarisiert wie eh und je. Doch nicht jedes Mitglied ist stolz auf seine Herkunft oder gar den Ruf, den der Clan seit jeher über die Stadtgrenzen hinaus genießt.

Dominik Ritter lebt bei seiner Schwester Jasmin und will nicht dieselben Fehler machen wie seine Familie. © RTL

Zu ihnen gehört Karin Ritters (†66) Enkel Dominik, der im zweiten Teil der VOX-Doku "30 Jahre Familie Ritter" zu Wort kommt. Ein Reporter trifft ihn und seine Schwestern Jasmin und Sara 2023 in Thüringen, er wohnt dort bei Jasmin.

Sie alle hadern auf ihre Art mit ihrer Familiengeschichte, sind selbst überwiegend in Heimen groß geworden.

Dominik wurde 2007 von seiner Oma vor laufenden stern-TV-Kameras zum Hitlergruß animiert, reckte mit ihrer Hilfe den rechten Arm in die Höhe. Augenscheinlich war er damals keine drei Jahre alt.

Heute sei ihm das "schon bisschen peinlich", erzählt er in der Doku. Eine Aufarbeitung oder einfach nur ein Gespräch darüber habe es mit Karin vor ihrem Tod nicht gegeben.

Er und seine Geschwister "wollen ein eigenes Leben anfangen. Das besser machen, was die anderen falsch gemacht haben." Das selbsterklärte Ziel: "Nicht so assihaft sein", so Dominik. Er wolle zeigen, dass es auch anders geht, und eine Ausbildung beginnen.