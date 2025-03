Polizei-Hundertschaft bei Familie Ritters Zwangsräumung: "Die soll'n sich verpissen!"

Köthen - Keine zwei Jahre vor ihrem Tod wurde Karin Ritter (†66) tagsüber auf die Straße gesetzt, durfte mit den übrigen Bewohnern nur nachts in die Obdachlosenunterkunft in Köthen ( Sachsen-Anhalt ). Die vorangegangene Zwangsräumung verlief natürlich nicht reibungslos.

Christopher und Mama Karin Ritter (†66). © RTL

"Die schmeißen uns raus und nehmen uns die Möbel weg", behauptete das Oberhaupt der Familie Ritter zu Lebzeiten. Im April 2019 wurden die während der Renovierung der Obdachlosenheims übergangsweise bezogenen Wohnungen in der Adolf-Kolping-Straße geräumt. Zurück in die Augustenstraße sollte es gehen.

Karin ist am Morgen auf 180. "Meine Küche hab ich aus dem Fenster geschmissen. Die bereichern sich nicht an meinem Zeug. Das wollen die sich unter den Nagel reißen", sagt sie und spricht dabei das Ordnungsamt an.

Punkt 8 Uhr sollen alle das Mehrfamilienhaus verlassen. Was jetzt noch an Hab und Gut in den Wohnungen ist, wird entsorgt. Zwei Wochen Zeit hatten die Ritters und andere Bewohner, ihre vier Wände besenrein zu übergeben. Alles, was sich jetzt noch in den Wohnungen befindet, landet rücksichtslos im Container.

Allerdings sitzt Karin noch gemütlich auf dem Sofa. Gegenüber Sohn Christopher. Mit einem Wodka-Cola. Früh am Morgen.