02.08.2023 07:40 Fans sind begeistert, als sie sehen, was Ed Sheeran vor seinem Konzert macht!

Ed Sheeran überraschte seine Fans am Wochenende, kurz vor seinem Konzert in Chicago, mit einer äußerst kuriosen Aktion in einem Hot-Dog-Lokal!

Von Kim Marie Moser

Chicago (Illinois/USA) - Da staunten die Fans des "Shape Of You"-Sängers nicht schlecht! Ed Sheeran (32) ist einer der bekanntesten Musiker des 21. Jahrhunderts. © Dia Dipasupil/Getty Images via AFP Bereits seit mehreren Jahren gehört Ed Sheeran (32) weltweit zu den größten Stars überhaupt. Seine Alben verkaufen sich millionenfach, seine Songs landen immer wieder in den internationalen Charts, der Sänger darf bereits vier Grammy-Awards sein Eigen nennen. Vermutlich hätte der 32-Jährige mehr als einen Grund, um abzuheben und die Zahlen für sich sprechen zu lassen. Dennoch lässt es sich der Musiker nicht nehmen, seinen Fans und Kritikern immer wieder aufs Neue zu zeigen, dass er trotz seines immensen Erfolgs nach wie vor ganz der Alte ist. Promis & Stars Kontrollsüchtiger Ex! Doch heute hat diese Influencerin schier unendliches Selbstbewusstsein Und genau das stellte er am vergangenen Wochenende erneut Beweis. Kurz vor seinem "+-=÷x"-Tour-Stopp in der US-Stadt Chicago am 29. Juli bereitete der 32-Jährige seinen Fans eine riesige Überraschung – und zauberte damit nicht nur sich selbst ein breites Grinsen auf die Lippen! Ed Sheeran serviert seinen Fans Hot Dogs! Hinter der Theke des Hot-Dog-Lokals schien Ed Sheeran (32) eine Menge Spaß zu haben. © Twitter/Screenshot/TheWienerCircle Statt sich hinter der Bühne für seine Show fertig zu machen, einen Sound-Check durchzuführen oder einfach noch einmal durchzuatmen, machte es sich der Megastar hinter der Theke des "The Wiener's Circle"-Geschäfts gemütlich – und verteilte voller Begeisterung Hotdogs an seine hungrigen Fans. Auf Twitter teilte der Fast-Food-Stand gleich mehrere Videos und Fotos des außergewöhnlichen Arbeiters. "Unser neuester Praktikant Ed Sheeran muss noch viel lernen", scherzte "The Wiener's Circle". So sei der Musiker "viel zu anständig und freundlich" gewesen! Dies ist besonders problematisch, da das Lokal eigentlich dafür bekannt ist, seine Kunden anzuschreien und zu beleidigen. Auf Twitter wurden Bilder und Videos von Ed Sheerans Schicht geteilt! Hunderte Menschen konnten es kaum erwartet, von Ed Sheeran (32) bedient zu werden. © Twitter/Screenshot/TheWienerCircle Darüber haben die Kollegen des Rotschopfes aber sicher hinwegsehen können. Schließlich bildete sich vor dem Lokal innerhalb weniger Minuten eine gigantische Menschentraube, die es kaum erwarten konnte, von dem "Perfect"-Interpreten bedient zu werden.

Titelfoto: Twitter/Screenshot/TheWienerCircle