Felix Lobrecht: An dieser TV-Show würde der Entertainer nie teilnehmen

RTL versucht Felix Lobrecht (35) nach eigener Aussage jedes Jahr für eine Teilnahme bei "Let's Dance" zu begeistern. © Jörg Carstensen/dpa

Mit schlagfertigen Scherzen, einem Spiegel-Bestseller, seinem Podcast "Gemischtes Hack" und einer eigenen Modemarke konnte sich der 35-Jährige einen Namen machen.

Mit seinen vielseitigen Talenten ist er in der TV-Landschaft eher selten zu sehen. Das liegt jedoch an dem Entertainer selbst. Anfragen bekomme er genug, wie er am Mittwoch in einem TikTok-Clip ausplauderte, der von seinem Comedian-Kollegen Tahsims veröffentlicht worden war.

Auf die Frage, ob er sich im Dschungelcamp sehe, antwortete er kurz: "Noch nicht". Auch eine Anfrage habe er noch nicht erhalten. Allerdings probiere RTL ihn jedes Jahr für "Let's Dance" zu bekommen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass er mit dem Tanzen in Berührung kommt. In seiner Jugend habe er jahrelang Breakdance getanzt. Tahsims könnte sich ihn gut in der Tanz-Sendung vorstellen und ergänzte: "Ich glaube, Motsi Mabuse wäre ein Fan von dir."