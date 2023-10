Felix Lobrecht staubt wieder Comedypreis ab: "Ich glaub', ich hab' Comedy durchgespielt"

Dennis und Benni Wolter (beide 32) verliehen Felix Lobrecht (43, M.) den Preis vor 12.000 Fans in der Mercedes-Benz Arena Berlin. © Marvin Ruppert/Box Server Brainpool Live

Für seine Erfolgsshow "ALL YOU CAN EAT" seien in diesem Jahr die meisten Tickets aller deutschen Live-Comedyshows verkauft worden, teilte Daniela Mayer, Festivalleitung Cologne Comedy Festival, mit.

Die Zwillinge Dennis und Benni Wolter (beide 32) überraschten Lobrecht mit dem Preis vor 12.000 Fans während seines Live-Auftritts zum Tour-Abschluss in der Mercedes-Benz Arena Berlin am vergangenen Freitag.

Lobrecht selbst ist Stammgast in der YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer" der Wolters.

Der gebürtige Nordrhein-Westfale begeistere "die Massen und besticht in seinem Bühnenprogramm 'AYCE' immer wieder durch die Gratwanderung zwischen spitzem Humor und außergewöhnlicher Beobachtungsgabe", teilten die Veranstalter weiter mit.

Der Podcaster ("Gemischtes Hack") ist der erste bekanntgegebene Preisträger in diesem Jahr. Die Namen der weiteren Gewinner sollen während des Cologne Comedy Festivals von 26. Oktober und 4. November als Überraschungen verteilt werden.