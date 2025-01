Felix Neureuther stichelt gegen Biathlon-Star: "Noch nie gehört"

Felix Neureuther (40) hat einen Gast in seinem Podcast aufs Korn genommen. © Christian Charisius/dpa

In der aktuellen Folge seines Podcasts "Pizza & Pommes" hat der ehemalige Slalom-Spezialist die zweifache Olympia-Siegerin zu Gast. Neureuther wollte in dieser von Dahlmeier wissen, wie sie ihre Tätigkeit nach der Profi-Karriere beschreiben würde.

"Ich glaube, es ist nicht so ganz einfach, weil man es nicht so ganz klar sagen kann. Es sind eigentlich drei Säulen: natürlich TV-Expertin für das ZDF …", setzte die 31-Jährige an, als Neureuther ihr mit einem Augenzwinkern ins Wort fiel: "Für wen? Von dem Sender habe ich noch nie gehört, sorry."

Dahlmeier buchstabierte daraufhin: "Z-D-F."

"Das ist das Zweite, oder?", fragte Neureuther scherzhaft und fügte hinzu: "Ich kenne nur das Erste. Solltest du auch kennen, eigentlich."