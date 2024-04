Filmstar Gérard Depardieu in Polizeigewahrsam: Hat er diese zwei Frauen begrabscht?

Paris (Frankreich) - Schwere Vorwürfe gegen den französischen Filmstar Gérard Depardieu. Der 75-Jährige soll sich an zwei Frauen vergangen haben!

Bekannt wurde Gérard Depardieu (75) vor allem durch die Filmreihe "Asterix & Obelix". © Thierry Roge/BELGA/dpa

Bei Dreharbeiten habe sich der Schauspieler jeweils 2014 und 2021 übergriffig gegenüber den beiden Frauen verhalten.

Die zwei Klagen gegen den 75-Jährigen sollen dabei unabhängig voneinander erhoben worden sein.

Ihm wird vorgeworfen, eine Dekorateurin sexuell belästigt, die zweite Frau im Intimbereich berührt und mit obszönen Aussagen bedrängt zu haben.

Wie der "Spiegel" berichtet, soll der Schauspieler die Frau im ersten Fall "brutal gepackt" und "an der Taille, am Bauch und bis hoch zur Brust durchgeknetet" haben. Im zweiten Fall soll er "seine Pfoten überall" am Körper der Frau gehabt haben.

Mehreren Medienberichten zufolge wurde Gérard Depardieu von der Pariser Polizei vorgeladen, befindet sich in Gewahrsam. Seine Anwaltskanzlei bestätigte der Deutschen Presseagentur entsprechende Meldungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gérard Depardieu aufgrund anzüglicher Kommentare ins Visier der Öffentlichkeit geriert. Bereits 2018 verstörte der Filmstar laut "T-online" mit frauenfeindlichen Anspielungen, bezeichnete Frauen in einer Nordkorea-Reportage etwa als "große Schlampen". Die Schauspielerin Charlotte Arnould (28) verklagte Depardieu ebenfalls 2018, beschuldigte ihn der sexuellen Gewalt. Ermittelt wird seit 2020 wegen Vergewaltigung.